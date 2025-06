Stellar Blade podría llegar a Nintendo Switch 2

Tras el éxito de Stellar Blade en PlayStation 5, Shift Up, los desarrolladores han evaluado la posibilidad de que este título llegue a más plataformas. Ahora, después de su lanzamiento en PC hace solo unos días, un nuevo rumor ha señalado que este título estaría disponible en Nintendo Switch 2.

Durante su pasada junta de inversionistas, Shift Up reveló sus planes para llevar Stellar Blade a más plataformas. Esto ya se cumplió esta semana, puesto que ya está disponible la aventura de Eve en PC. Ahora, un rumor ha señalado que el estudio de Corea del Sur ya tendría en sus manos un kit de desarrollo del Switch 2, y actualmente se encuentran realizando pruebas para ver si es posible llevar esta entrega a la nueva consola de Nintendo.

Si bien por el momento no hay información oficial, no se descarta la posibilidad de que Stellar Blade esté disponible en Switch 2. Para comenzar, la consola de Nintendo ha demostrado que es capaz de correr juegos contemporáneos de buena forma, tan solo hay que ver el trabajo que se hizo con Cyberpunk 2077. Junto a esto, Shift Up ha dejado en claro sus planes para llevar esta entrega a las manos de más jugadores.

Aunque existe la posibilidad de que los comentarios de llevar Stellar Blade a más plataformas solo fuera una referencia a PC, es muy probable que los desarrolladores no quieran perder la oportunidad de vender más unidades de su aclamado. El único problema es que si bien la propiedad está en manos de Shift Up, PlayStation es quien ha estado a cargo de la publicación de este título, incluso en PC.

Quizás este sea un caso similar al de Death Stranding, y solo tendremos que esperar a que el contrato llegue a su fin, para que otra compañía se encargue de publicar Stellar Blade en Switch 2 y Xbox Series X|S. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este rumor aquí. De igual forma, Shift Up confirma secuela de Stellar Blade.

Nota del Autor:

Considerando lo bien que corre Cyberpunk 2077 en Switch 2, es muy probable que una versión de Stellar Blade para esta consola también tenga un buen rendimiento. Claro, se harían un par de compromisos, como tener el juego a 1080p, pero es posible que esto suceda.

Vía: PlayForum