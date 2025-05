Stellar Blade para Steam es bloqueado en más de 100 países

Hace pocos días se anunció finalmente la fecha de lanzamiento de Stellar Blade, el cual se mantuvo por más de un año como exclusivo de PlayStation 5, y ahora los jugadores que no tienen la consola podrán tener acceso a este experimento estilo souls pero con más toques ágiles. Sin embargo, no todos tendrán acceso al mismo, y es que extrañamente se ha bloqueado el título en varios países sin razón aparente.

El esperado lanzamiento en Steam ha generado sorpresa y molestia entre los jugadores, luego de que el título apareciera prohibido en más de 100 países. Entre los territorios afectados se encuentran Egipto, Vietnam, Estonia y Cuba, sin que hasta el momento haya una explicación oficial clara por parte de Sony o del estudio desarrollador, ShiftUp.

Aunque Stellar Blade no exige una cuenta de PlayStation Network para jugar, se especula que el bloqueo podría estar relacionado con funciones opcionales vinculadas a esa plataforma, como la obtención de un aspecto exclusivo al vincular una cuenta de PSN. La coincidencia entre los países bloqueados y aquellos donde la cuenta no está disponible ha alimentado esta teoría, aunque no ha sido confirmada.

The game isn't available in ~130 countries on Steam and Epic Games Store. pic.twitter.com/D79a3HrUut — Mikhail Shevkun 🐶 (@MWorldII) May 15, 2025

El propio equipo parece haber sido tomado por sorpresa ante la situación. A través de respuestas en redes sociales, han preguntado a los usuarios afectados en qué país residen, pero hasta ahora no han ofrecido una aclaración oficial sobre los motivos del bloqueo ni si será revertido. La falta de comunicación ha incrementado la frustración entre quienes esperaban jugar el título en PC.

Este incidente se suma a una serie de tropiezos que Sony ha enfrentado con sus lanzamientos en Steam, donde la imposición de cuentas de PSN para títulos para un solo jugador ya había causado controversia, como ocurrió con Helldivers 2. La situación actual con Stellar Blade pone nuevamente en evidencia la dificultad de adaptar políticas de consola al ecosistema más abierto y diverso de la plataforma PC.

Llega el 11 de junio.

Vía: IGN

Nota del autor: No debieron poner los del traje adicional y así todos contentos. Sin embargo, Sony quería seguir restringiendo a quienes no se unen a su red.