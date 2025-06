A más de un año de su lanzamiento original en PlayStation 5, Stellar Blade por fin ha llegado a PC por medio de Steam. Como muchos ya lo esperaban, el título de Shift Up ha debutado de gran forma en esta nueva plataforma, posicionándose como el lanzamiento más grande de PlayStation en PC.

El pasado 11 de junio, Stellar Blade llegó a PC y, en menos de 24 horas, obtuvo 99,980 jugadores activos simultáneamente, convirtiéndolo en el lanzamiento más grande PlayStation en PC. Lo más interesante, es que desde entonces el título ha crecido en popularidad, con un pico de 183,830 usuarios registrado en esta plataforma.

En comparación, Marvel’s Spider-Man Remastered alcanzó un pico de 66,436 jugadores, mientras que Horizon Zero Dawn Complete Edition obtuvo un pico de 56,557. Por otro lado, The Last of Us Parte I llegó a un pico de 36,496 y su secuela, The Last of Us Parte II Remastered, consiguió un pico de 30.690. De esta forma, queda claro que el público está más interesado en proyectos como Stellar Blade.

Ahora, es importante mencionar que Stellar Blade no es una propiedad de PlayStation, pero sí fue un juego publicado por esta compañía. Lo interesante será ver si la secuela llegará al mismo tiempo a las dos plataformas, o si primero estará disponible en PS5 y luego lo veremos en PC. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la secuela aquí. De igual forma, Stellar Blade también podría llegar al Switch 2.

Nota del Autor:

Stellar Blade es un buen juego, y se ve que los usuarios de PC van a disfrutar mucho de esta entrega. Lo interesante será ver cómo reacciona la comunidad de mods. Si hay un juego que se va a beneficiar mucho de las creaciones de los fans, va a ser Stellar Blade.

Vía: Steam