Han pasado seis años desde la revelación de Hollow Knight: Silkong, y hasta el día de hoy seguimos sin saber cuándo es que este título llegará a nuestras manos. Sin embargo, en los últimos días han surgido una serie de actualizaciones interesantes que podrían apuntar al inevitable lanzamiento de esta entrega en algún punto del 2025.

La semana pasada, ID@Xbox, el programa de juegos independientes de la compañía, actualizó su lista de títulos que estarán disponibles en un futuro, y aquí destaca el nombre de Hollow Knight: Silksong. Hay que recordar que esta entrega no solo estará disponible en las consolas de Microsoft, sino que también llegará día uno a Game Pass. Junto a esto, Steam realizó una serie de cambios importantes en su base de datos.

Hollow Knight: Silksong Steam listing updated to include GeForce NOW and an updated copyright year https://t.co/i4SxzVZNuT pic.twitter.com/85Mjj9XM3i

— Wario64 (@Wario64) March 24, 2025