Steam alcanza 40 millones de usuarios concurrentes

Steam es una de las plataformas digitales más populares en la historia. Con cada nuevo lanzamiento, la tienda de Valve aumenta su número de usuarios, y tras la llegada de Monster Hunter Wilds se dio a conocer que Steam había superado los 40 millones de usuarios concurrentes en todo el mundo.

De acuerdo con Valve, el pico de usuarios concurrentes en Steam ha llegado a las 40,273,982 personas. Si bien muchos han señalado que esto se debe al reciente lanzamiento de Monster Hunter Wilds, uno de los juegos más esperados del 2025, por el momento no hay una prueba clara que indique que este sea el caso, aunque tampoco es algo difícil encontrar una relación entre estos dos hechos.

Notablemente, los 40.27 millones de usuarios simultáneos de Steam representa un número más grande que la población de 80 países en las Naciones Unidas. Tan solo en el 2021, Valve reportó 132 millones de jugadores activos mensuales, es decir, que usaron esta plataforma en algún punto del mes, y a finales de ese mismo año, con un récord máximo de 27.4 millones de jugadores simultáneos en ese momento.

Considerando que juegos como GTA VI, Metroid Prime 4: Beyond, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, y más lanzamientos grandes no llegarán a PC, será interesante ver cuál será el desempeño de la plataforma a lo largo del 2025. En temas relacionados, esta es la GPU favorita de los usuarios de Steam. De igual forma, ex de Amazon revela por qué nadie puede superar a Steam.

Vía: PC Gamer.