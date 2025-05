Starfield sí llegaría al PlayStation 5

Aunque originalmente Phil Spencer había mencionado que solo cuatro juegos de Xbox llegaría a PlayStation 5, la realidad es totalmente diferente. Tras anunciar que Senua’s Saga: Hellblade II estará disponible en la consola de Sony este año, muchos se preguntan cuál será el siguiente trabajo de los Xbox Game Studios en dejar de ser una exclusiva del Xbox Series X|S, y todo indica a que se trata de Starfield.

Aunque por el momento no hay información oficial, Nate the Hate, un famoso insider, ha señalado que, en algún punto de este año, Starfield sería revelado para el PlayStation 5. Esta no es una declaración nueva, puesto que desde hace meses se ha rumoreado que el trabajo de Todd Howard llegaría a la consola de Sony, incluso si hasta el momento esto no se ha hecho realidad.

El caso de Starfield es bastante interesante, puesto que publicaciones de Bethesda, como DOOM: The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle y The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ya están disponibles en el PlayStation 5, por lo que ya hay un precedente para la llegada de Starfield a esta consola. De esta forma, no es una cuestión de si los usuarios del PS5 podrán disfrutar de Starfield o no, sino de cuándo sucederá esto.

Con el Summer Game Fest y el Xbox Games Showcase a solo unos días de distancia, las probabilidades de que Bethesda anuncie la llegada de Starfield a PlayStation 5 son altas, aunque esto no es una garantía. En temas relacionados, esta entrega también llegaría al Switch 2. De igual forma, así le fue al DLC de este juego en Metacritic.

Vía: Insider Gaming