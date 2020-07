Star Wars: Artista revela en qué se inspiró para crear a Babu Frik

Star Wars es hogar de muchas extrañas y peligrosas razas alienígenas, pero también hay unas cuantas bastante tiernas. La nueva trilogía nos trajo algunas criaturas bastante excéntricas y una de ellas es el adorable Babu Frik, que pudimos ver en el Episodio IX, pero ¿de dónde salió la inspiración para su diseño? El artista responsable de darle vida nos da la respuesta.

Ivan Manzella, diseñador de criaturas y escultor de Star Wars, reveló que se inspiró en el personaje de Egg Shen de la película Big Trouble in Little China para diseñar a Babu Frik:

“Cuando hice la maqueta, también hice ocho o nuevo expresiones faciales, y me estaba basando en Egg Shen de Big Trouble in Little China, a él lo veía siempre en mi cabeza. Por supuesto, nunca me lo imaginaba con esa voz, pero funcionaba tan bien, que creo que al final [el diseño] resultó muy, muy bueno.”