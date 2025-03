Square Enix tiene juegos con descuento en la eShop de Switch

Estamos ante una época de transición en Nintendo, dado que dentro de pocas semanas más llegará el directo enfocado en la consola Switch 2, la cual se supone tendrá muchos videojuegos en su día de lanzamiento, no solo de la propia casa de Mario, sino también de terceros. De hecho, uno de los mejores aliados de la empresa es Square Enix, y por alguna razón extraña, están bajando muchos los precios de sus títulos de manera digital.

La promoción, disponible por tiempo limitado, incluye rebajas en una variedad de juegos que abarcan desde clásicos remasterizados hasta lanzamientos más recientes. Es una oportunidad para los jugadores que buscan ampliar su colección con títulos de rol y acción a precios reducidos.

Entre los juegos más destacados de la oferta se encuentra DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince, que baja a $37.91 USD, así como su versión Digital Deluxe Edition por $56.98 USD. También aparece FANTASIAN Neo Dimension, la versión mejorada del título de Hironobu Sakaguchi, con un precio de $47.41 USD. Además, los seguidores de la saga SaGa podrán adquirir Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven por $47.41 USD y Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered por $25.44 USD.

Para los jugadores que buscan una experiencia nostálgica con un toque moderno, Actraiser Renaissance está disponible por $30.38 USD, ofreciendo una versión remasterizada del clásico de Super Nintendo. Por otro lado, BALAN WONDERWORLD, el juego de plataformas de Square Enix y Yuji Naka, también forma parte de la promoción con un precio de $37.91 USD. Estos descuentos representan una buena oportunidad para explorar títulos con mecánicas únicas y narrativas envolventes.

Aquí parte de la lista:

La promoción de Square Enix en la eShop de Nintendo Switch estará disponible por tiempo limite, por lo que los jugadores interesados deberán aprovecharla antes de que finalice. Con una lista de más de 70 juegos en oferta, esta oleada de descuentos se perfila como una de las más atractivas de la compañía en lo que va del año.

Esto hace entrar en sospechas por Switch 2.

Vía: UN