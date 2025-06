El próximo 8 de junio se llevará a cabo el Xbox Games Showcase, en donde tendremos un gran vistazo a algunos de los proyectos en los que los Xbox Game Studios y sus asociados están trabajando. De esta forma, podríamos estar a solo unos días de la revelación de una nueva entrega de Spyro the Dragon.

De acuerdo con eXtas1stv, un insider de la industria, Spyro the Dragon 4 sería revelado durante el Xbox Games Showcase. Esta entrega estaría a cargo de Toys For Bob, quienes después de separarse de Activision e independizarse, entraron en un acuerdo con Microsoft, del cual por fin tendríamos todos los detalles en el evento de este fin de semana.

Lamentablemente, no se compartieron más detalles sobre esta entrega. Sin embargo, es muy probable que el juego no sea una exclusiva de Xbox, sino que también llegue al Switch 2 y PlayStation 5. De igual forma, recordemos que Toys For Bob se encargó de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, por lo que la historia podría repetirse en esta ocasión con Spyro.

Junto a esto, también se ha señalado que durante el siguiente Xbox Games Showcase, Double Fine también revele su siguiente proyecto, puesto que ya han pasado cuatro años desde el lanzamiento de Psychonauts 2. Estos dos títulos estarían disponibles día uno en Game Pass, y también llegarían al PlayStation 5.

Te recordamos que el Xbox Games Showcase se llevará a cabo el 8 de junio. En temas relacionados, Toys For Bob quiere hacer un nuevo Banjo-Kazooie. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre el nuevo Spyro.

Nota del Autor:

Un nuevo Spyro the Dragon sería increíble, especialmente si Toys For Bob se encarga de este proyecto. Sin embargo, lo que más me llama la atención es el nuevo juego de Double Fine. Si bien no creó que veamos algo como Broken Age, seguramente nos presentarán algo muy original y que valga la pena.

Vía: eXtas1stv