Spotify toma fuertes medidas contra la piratería

Spotify es una de las aplicaciones de música más importantes del momento. Si bien hay millones de usuarios que disfrutan de esta plataforma gracias a sus planes gratuitos y premium, hay otro grupo de usuarios que hacen uso de versiones pirata para acceder al contenido de paga. Sin embargo, esto ha llegado a su fin, puesto que la compañía por fin ha tomado medidas en contra de las versiones APK de Spotify.

Como sucede con cualquier servicio de suscripción, algunos usuarios no pueden o no quieren pagar por el contenido premium, por lo que hacen uso de versión APK para acceder al contenido de paga de Spotify, eliminando los anuncios y dándoles la oportunidad de descargar música a sus dispositivos móviles. Sin embargo, desde el pasado 3 de marzo, quienes utilizaban estos métodos ilegales han reportado que no pueden ingresar a sus cuentas o que la reproducción de música se ve interrumpida.

Spotify ha implementado nuevas medidas de seguridad que han logrado bloquear las versiones APK de la aplicación, dificultando su uso e incluso suspendiendo cuentas con accesos no autorizados. Más allá de las consecuencias establecidas por la compañía, estas versiones pirata también ponen en riesgo a los usuarios, puesto que esto abre las puertas a que cualquier hacker robe su información personal.

De esta forma, si deseas hacer uso de Spotify Premium sin dañar tu cartera, siempre puedes crear un plan familiar, en donde el pago mensual es menor mientras más personas formen parte de este grupo. De igual forma, los estudiantes pueden disfrutar de una versión aún más barata. En temas relacionados, TikTok ya tiene integración con Spotify. De igual forma, Spotify renueva su funcionalidad de historial.

Vía: Vandal