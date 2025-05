Split Fiction se posiciona como uno de los juegos más exitosos del año. El trabajo de Hazelight Studios no solo recibió calificaciones casi perfectas, sino que superó el millón de unidades vendidas en solo 48 horas. Después, se dio a conocer que el título de Josef Fares alcanzó las dos millones de unidades vendidas en una semana. Ahora, el estudio europeo ha actualizado esta impresionante cifra.

Por medio de un comunicado oficial, Hazelight Studios ha confirmado que Split Fiction ha superado las cuatro millones de unidades vendidas, esto a dos meses de su lanzamiento oficial. Considerando que esta entrega llegará al Nintendo Switch 2 en un futuro, es muy probable que este número siga creciendo, superando las expectativas de muchas personas.

4 MILLION!!!!So many of you have picked up Split Fiction already, it’s amazing… 🤯Seeing the fun you have with our game and the love you show for Mio, Zoe and each other warms our hearts here at Hazelight ❤️And so many hot dogs made… 😨

— Hazelight (@hazelightgames.bsky.social) 2025-05-06T20:08:04.173Z