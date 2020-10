Splatoon 2 celebra el Halloween con un Splatfest especial

La temporada de Halloween ya está aquí, y para celebrar estos días de horro y golosinas, Nintendo planea realizar un Splatfest especial en Splatoon 2, el cual resolverá la duda de qué es mejor: ¿Dulce? o ¿Travesura?

Conocido como el Splatoween, este evento se llevará a cabo entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre. De igual forma, una serie de accesorios conmemorativos estarán disponibles para todos los usuarios, y para obtenerlos solo tienes que ingresar al respectivo articulo de la sección de Noticias del Switch.

Bubble, bubble, toil and trouble, the #Splatoon2 #Splatoween event approaches! As befitting the spooky season, this #Splatfest will pit #TeamTrick vs. #TeamTreat!

This eerie event begins 10/30, 3pm PT through 11/1, 2pm PT! pic.twitter.com/6BnQmRzfgw

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 9, 2020