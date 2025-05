Spider-Man: Across the Spider-Verse cambia de plataforma de streaming

La aclamada cinta ha dejado oficialmente Netflix para comenzar una nueva etapa en Disney+. A partir del 1 de mayo, los fanáticos del multiverso arácnido podrán disfrutar nuevamente de esta producción, ahora desde el catálogo del gigante del entretenimiento, donde se suma a otras entregas relacionadas con el personaje. De hecho, aquí también hay una serie que llegó este mismo año.

La llegada del filme no es una sorpresa, ya que forma parte del acuerdo vigente entre Sony y Disney para distribuir sus películas. Este convenio establece que, tras un periodo inicial de exclusividad de 18 meses en Netflix, los títulos de Sony Pictures pasarán al servicio del ratón en una segunda ventana de exhibición. En este caso, Across the Spider-Verse, estrenada en cines en 2023, cumple con ese calendario y continuará disponible por un tiempo en la plataforma del ratón.

La película, elogiada por su innovador estilo visual y un guion que combina acción con emotividad, consolidó el éxito de esta saga animada protagonizada por Miles Morales. Su estilo artístico, que mezcla diferentes técnicas de animación, y su banda sonora vibrante la han convertido en una de las favoritas del público y de la crítica. Muchos consideran que elevó el estándar del cine animado contemporáneo.

En cuanto al futuro de la franquicia, la tercera entrega titulada Spider-Man: Beyond the Spider-Verse aún está en desarrollo, con una nueva fecha tentativa de estreno para junio de 2027. Tras varios retrasos, los seguidores de Miles Morales deberán esperar un poco más para el cierre de esta trilogía que ha redefinido al personaje en la pantalla grande. Además, Tom Holland volverá en 2026 con la versión del MCU, por lo que los fans no se quedan sin el trepamuros.

