Spider-Man 4 tuvo fecha de estreno antes de su cancelación

Hace 16 años, el 12 de marzo de 2009, Sony y Marvel anunciaron que la película se estrenaría el 6 de mayo de 2011. Sin embargo, la película nunca llegó a materializarse y en su lugar el estudio optó por reiniciar la franquicia con The Amazing Spider-Man (2012), protagonizada por Andrew Garfield. Ahora, ha salido a la luz un vistazo al rival que habría aparecido en la secuela cancelada.

El escritor de cómics Ken Penders compartió en redes sociales imágenes de un accesorio diseñado para Spider-Man 4: un conjunto de alas mecánicas que habrían sido utilizadas por el Buitre, villano que iba a ser interpretado por John Malkovich. Según Penders, visitó a amigos que trabajaban en el traje antes de que la producción fuera cancelada y, tras la decisión de Sony de abandonar el proyecto, los materiales fueron archivados.

El Buitre eventualmente debutó en el MCU con Michael Keaton en Homecoming (2017), aunque con un diseño diferente que se apoyó mayormente en efectos generados por computadora. En contraste, la versión que se planeaba para la película de Raimi habría presentado un traje más práctico con alas mecánicas físicas, en línea con el estilo visual de la trilogía original.

Aquí lo puedes ver:

Before Tobey & Sam were bid adieu by Sony, work actually had begun on SPIDER-MAN 4, and I visited friends who were working on the Vulture's costume intended for actor John Malkovich. Once production shut down, all materials were turned in. I've sat on this for almost 15 years. pic.twitter.com/iY3VmzUrHI

— Ken Penders (@KenPenders) November 28, 2022