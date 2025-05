Sony reduce el precio del PlayStation 5 Pro

Mientras que Nintendo y Microsoft se enfrentan a la guraer de tarifas aumentando el precio de su hardware, parece que Sony tiene pensado ir en dirección opuesta, puesto que reduciría el precio de sus consolas, aunque solo por tiempo limitado. Esto se debe a que los famosos Days of Play estarían de regreso esta misma semana.

Aunque por el momento no hay información oficial, Billbil-Kun, famoso insider de la industria, ha señalado que los Days of Play comenzarían este miércoles 28 de mayo. Aquí, como es una costumbre, se llevarán a cabo múltiples después en consolas y accesorios del PlayStation. De esta forma, se ha mencionado que el PS5 estándar llegaría a costar €100 euros menos, mientras que el PS5 Pro tendría un descuento de €50 euros. Estos sería las grandes rebajas:

Consola PS5 Edición Estándar (con lector de discos): €449.99 euros, en lugar de €549.99 euros.

Consola PS5 Edición Digital (sin lector de discos): €399.99 euros en lugar de €499.99 euros.

€50 euros de descuento en la consola PS5 Pro: €749.99 euros en lugar de €799.99 euros.

€50 euros de descuento en PSVR2: €399.99 euros en lugar de €449,99 euros.

Selección de controles DualSense a €54.99 euros.

Junto a esto, también se menciona que estará disponible un paquete que incluye un PS5 y Call of Duty: Black Ops 6 por $449.99 dólares. Ahora, es importante mencionar que por el momento no hay información oficial por parte de Sony sobre los Days of Play y los descuentos. Sin embargo, se espera que la compañía confirme esta filtración el 27 de mayo. Junto a esto, la filtración de Billbil-Kun solo toma en cuenta a Europa, y es posible que Sony aún esté deliberando los ajustes para Estados Unidos debido a los aranceles.

De igual forma, no hay que olvidar que Billbil-Kun es uno de los insiders más respetados de la industria, puesto que la información que comparte usualmente es acertada. Solo nos queda esperar para ver cómo reaccionará el público a estos descuentos. En temas relacionados, el PS5 podría aumentar de precio por los aranceles. De igual forma, PlayStation Stars llega a su fin.

Nota del Autor:

Una cosa es que la consola baje de precio para siempre, y otra es que tenga un descuento por cierto tiempo. Hasta el momento, nada nos asegura que PlayStation también responda a los aranceles subiendo el precio de su hardware. Esto puede suceder en cualquier momento.

Vía: VGC