Sony estaría interesada en comprar parte de Warner Bros.

El mundo de los videojuegos está siendo complicado para Warner Bros., puesto que sus últimos juegos no han conseguido las ventas esperadas, especialmente proyectos de la talla de Multiversus y Suicide Squad Kill The Justice League, ambos con pérdidas millonarias. Por esta misma razón, parece que otras compañías están interesadas en hacerse con parte de sus acciones, y no solo con los juegos, sino también con entretenimiento.

Un nuevo informe sugiere que Sony podría estar negociando la compra de activos clave de la corporación ya mencionada. La compañía japonesa estaría evaluando una posible adquisición que incluiría estudios de videojuegos, propiedades intelectuales y el servicio de streaming HBO Max, según fuentes cercanas al proceso. El interés se centraría exclusivamente en la parte de contenido, como plataformas de streaming, estudios de producción y videojuegos, siempre y cuando estén desvinculados de las redes de cable tradicionales de Warner Bros. Discovery. Estas últimas han perdido millones de usuarios por la caída del modelo de televisión por suscripción. La reestructuración interna de Warner, que contempla una división en dos entidades distintas para 2026, facilitaría este tipo de operación. Por un lado quedará WBD Global Networks (con canales como CNN y Discovery), mientras que HBO Max, los estudios cinematográficos y Warner Bros. Games estarán agrupados en WBD Streaming & Studios. Además, se anunció recientemente una reorganización que dará lugar a divisiones dedicadas a sus franquicias más importantes, como Mortal Kombat, Harry Potter, Game of Thrones y el universo de DC Comics. Este tipo de segmentación facilitaría adquisiciones parciales por parte de empresas como Sony, lo cual haría del proceso algo más sencillo, y así pueden llevarse a estudios ambiciosos. Vía: IG Nota del autor: Sería un paso positivo a seguir, pero no sé si tenga mucho chiste comprar la división de juegos, después de todo ya cerraron dos estudios.