Sony critíca al regulador de UK por su cambio por la compra de Activision

Pasan los meses y las noticias del intento de compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft no terminan, pues hace no mucho se informó que el organismo regulador de Reino Unido ha mencionado que no ven peligro de competencia. Esto es algo que sorprendió en su momento, puesto que antes pensaban totalmente lo contrario.

Esto ha llevado a que la propia Sony mencionara lo que piensa al respecto, puesto que esta última considera a algunos de los organismos como una especie de aliados para detener el proceso de compra. Argumentando que la CMA estaba consciente de que el llevarse franquicias como Call of Duty pondría en peligro la competencia justa en el mercado.

Acá su declaración compartida por Tom Warren, colaborador de The Verge:

Sony has responded to the CMA siding with Microsoft over Call of Duty on PlayStation concerns. It calls the CMA's reversal of its position "surprising, unprecedented, and irrational." https://t.co/MvxARVDlvL pic.twitter.com/UKnANrR9Ur

