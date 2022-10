Somerville confirma su fecha de lanzamiento

Otra exclusiva de Xbox en consolas está en camino. Después de años de espera, el día de hoy se ha confirmado que Somerville, el siguiente juego del creador de Inside, ya tiene fecha de lanzamiento, y solo faltan un par de semanas para tener este título en nuestras manos.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que Somerville estará disponible en Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 15 de noviembre. Lo mejor de todo, es que este título también llegará día uno a Xbox Game Pass en consolas y PC, por lo que no tienes excusas para no disfrutar de esta experiencia.

Para aquellos que no lo sepan, Somerville es un juego de aventuras y puzzle en 2D, el cual sigue mucho la línea de lo visto en Inside y Limbo. Aunque por el momento el título solo está confirmado para consolas de Xbox y PC, no se descarta que en un futuro veamos un lanzamiento en Switch y PlayStation, justamente como sucedió con Tunic.

Recuerda, Somerville llegará a Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 15 de noviembre. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Tunic aquí.

Nota del Editor:

Somerville luce muy bien. Considerando el estilo de juego como Inside y Limbo, no puedo esperar para adentrarme en un mundo que seguramente será deprimente, pero con una serie de detalles bastante interesantes.

Vía: Jumpship