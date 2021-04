Skyward Sword HD y Mario Golf ya cuentan con la nueva clasificación de juegos en México

Como sabrán, New Pokémon Snap será uno de los primeros juegos en hacer uso del nuevo sistema de clasificación en México. Ahora, Amazon ha actualizado el listado de algunos de sus juegos en Switch, y ha revelado un par de títulos adicionales que contarán con esta nueva etiqueta en un futuro.

De acuerdo con Amazon, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD y Mario Golf: Super Rush ya cuenta con la nueva clasificación en México. De esta forma, la versión HD del clásico juego de Wii de 2011 ha recibido la calificación de B, definido como “Contenido para adolescentes a partir de 12 años: puede que contenga violencia de caricatura, de fantasía o ligera, lenguaje soez moderado o temas insinuantes mínimamente provocativos”.

Por otro lado, al nuevo título en la serie de Mario Golf se le ha otorgado la clasificación A, el cual nos ofrece “contenido apto para todas las edades. Puede que contenga una cantidad mínima de violencia de caricatura, de fantasía o ligera, o uso poco frecuente de lenguaje soez moderado”.

Estos no son los únicos títulos, ya que juegos como Miitopia, también poseen esta nueva clasificación. Como ya les habíamos mencionado en el pasado, los primeros juegos con la nueva clasificación en México vendrán con una estampa sobre la caja. Sin embargo, es muy probable que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD y Mario Golf: Super Rush ya vengan con la clasificación impresa.

Puedes conocer más sobre el nuevo sistema de clasificación en México aquí. De igual forma, aquí te decimos cómo se hará la implementación de las etiquetas.

Vía: Amazon