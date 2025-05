Uno de los juegos más esperados del 2025 era Marvel 1943: Rise of Hydra. En su momento, Skydance New Media mencionó que esta entrega iba a estar disponible en algún punto del 2025. Después de mucho tiempo sin nueva información, el día de hoy tuvimos nuevos detalles sobre esta entrega. Sin embargo, se ha revelado que esta entrega se ha retrasado hasta el 2026.

Por medio de un comunicado oficial, Skydance New Media ha confirmado que Marvel 1943: Rise of Hydra ya no estará disponible en el 2025, y en su lugar ahora llegará hasta inicios del 2026. Lamentablemente, seguimos sin una fecha de lanzamiento exacta. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Tenemos una actualización importante: Marvel 1943: Rise of Hydra se lanzará ahora a principios de 2026. Este tiempo adicional nos permitirá pulir aún más el producto y asegurarnos de ofreceros la mejor experiencia posible, a la altura de nuestra visión. ¡Estamos preparando cosas muy interesantes, y esperamos poder contarles pronto!”

Important update regarding MARVEL 1943: Rise of Hydra. pic.twitter.com/cIACq7dqtz — Skydance Games (@SkydanceGames) May 13, 2025

Lo único que Skydance New Media compartió el día de hoy fue este anuncio, puesto que el comunicado no estuvo acompañado de un tráiler o una imagen que nos dé un nuevo vistazo a este esperado juego. Recordemos que Marvel 1943: Rise of Hydra será dirigido por Amy Hennig, la directora de Uncharted, y una de las mentes creativas más importantes en esta industria.

Lo único que sabemos de esta entrega, es que Marvel 1943: Rise of Hydra está siendo desarrollado usando el Unreal Engine 5, y nos dará la oportunidad de controlar a cuatro diferentes personajes, entre ellos Black Panther y Captain America, durante la Segunda Guerra Mundial. Solo nos queda esperar a que más información sobre esta entrega esté disponible, algo que claramente tomará algo de tiempo.

Te recordamos que Marvel 1943: Rise of Hydra estará disponible hasta inicios del 2026.

Nota del Autor:

Si algo dejó en claro el reciente retraso de GTA VI, es que este tipo de anuncios deben de estar acompañados con un nuevo vistazo al juego. Para hacer que este golpe no sea tan fuerte para el público, era necesario un tráiler, o al menos un nuevo arte de Marvel 1943: Rise of Hydra.

Vía: Skydance New Media