Skull Island: Rise of Kong fue lanzado para consolas y PC hoy 17 de octubre, y rápidamente las redes sociales se llenaron de videos que destacaban su presentación deficiente, que en ciertos puntos parece estar incompleta. Un clip, que ha recibido más de 30,000 likes en X, muestra una escena en la que el desarrollador parece haber insertado una imagen estática en lugar de una animación incompleta.

Otro, compartido por una cuenta de fans de King Kong, muestra una escena de combate que el usuario califica como “un producto de baja calidad”.

Skull Island: Rise of Kong se vende por $49.99 dólares en la PlayStation Store y ahorita tiene un descuento de 20% en Steam quedando en $327.99 MXN (precio original: $409.99 MXN). Los miembros de PS Plus pueden recibir un descuento del 25%. Gollum redimido, escribió un usuario de Resetera, haciendo referencia a uno de los juegos peor valorados del año.

Actual cutscene DO NOT BUY THE NEW KING KONG GAME. IT IS A COMPLETE SCAM pic.twitter.com/6hiCWOSnNc — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

New King Kong game looks like game of the year material pic.twitter.com/TXuZYQ53EL — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

Tuve múltiples flashbacks de cuando jugaba en PS2 viendo esto, añadió otro. No me enfada por esa razón.

Skull Island: Rise of Kong está desarrollado por IguanaBee, con sede en Chile, que previamente ha trabajado en varios juegos de consola de nicho, y publicado por GameMill Entertainment.

Según su sitio web, GameMill tiene un historial probado de aprovechar el valor de algunas de las marcas más queridas del mundo y trabajar con los mejores desarrolladores para dar vida ágilmente a juegos que deleitan tanto a los jugadores más dedicados como a los casuales.

I take back every bad thing I said about Godzilla PS4.@GameMillEnt King Kong deserves better than whatever this is supposed to be. pic.twitter.com/bDoHfEnH0g — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

“Gameplay” of Skull Island: Rise of Kong. This costs 40 dollars and is made by people that make low effort shovelware with big IP franchises. The modern LJN pic.twitter.com/YjHqOeoosr — King Kong Perfect Shots (@KongShots) October 16, 2023

Con un equipo líder veterano, sabemos cómo navegar por el terreno de los licenciatarios, desarrolladores y consumidores, y hemos demostrado una y otra vez la capacidad de entregar juegos exitosos a tiempo, dentro del alcance y del presupuesto, afirma.

Anteriormente, GameMill ha trabajado en juegos basados en Cobra Kai, GI Joe, Big Hero 6, Frozen y Hotel Transylvania.

Vía: VGC

Nota del editor: Jugué Cobra Kai, y sí, es un juego que se siente hecho al aventón y con lo más básico para sacarlo rápido a la venta y aprovechar la euforia por la serie, pero no estaba malo como para pedir un reembolso o para aventar el control por la frustración. Skull Island: Rise of Kong parece haberse lanzado como una broma de empleados hartos y dispuestos a arruinar la reputación de la compañía en la que trabajaban. Es la única explicación a los videos que aparecieron en X. En serio, vayan a ver un video de Peter Jackson’s King Kong de Xbox original y se ve infinitamente mejor que este bodrio. ¿Qué? ¿Que me toca reseñarlo? Denme un momento chicos, necesito ir a hacerme bolita y llorar.