ACTUALIZACIÓN: Tras darse a conocer la prohibición de Silent Hill f en Australia, Eurogamer contactó a la Junta de Clasificación Australiana, quienes aseguran que la prohibición de la siguiente entrega en la serie de Konami fue un error en su sistema, y actualmente siguen deliberando la clasificación que tendrá este título en su país. Esto fue lo que comentaron al respecto:

“Silent Hill f no está clasificado actualmente como ‘Clasificación Rechazada’ en Australia. La entrada del 14 de marzo de 2025 en la Base de Datos de Clasificación Nacional ha sido eliminada. Se publicará una decisión de clasificación en la Base de Datos de Clasificación Nacional antes del lanzamiento del juego”.

Esto significa que Silent Hill f sí llegará a Australia, aunque es muy probable que tenga una clasificación que limite la cantidad de personas que pueden disfrutar de esta entrega.

NOTA ORIGINAL:

Silent Hill f es uno de los juegos más esperados para el futuro. Si bien aún hay mucho que se desconoce sobre este título, Konami recientemente llevó a cabo una presentación especial para compartir detalles sobre la historia y sus personajes. Ahora, se ha revelado que esta entrega ha sido prohibida en Australia, y no hay una razón clara para esta decisión.

La Junta de Clasificación del Departamento de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional, Comunicaciones y Artes, o IARC por sus siglas en inglés, ha revelado que Silent Hill f no llegará a Australia. Si bien la organización no ha revelado que los llevó a tomar esta decisión, la respuesta no es difícil de imaginar. Esta será una entrega violenta, al grado de que es el primer título de la serie en recibir una clasificación de CERO: Z en Japón, mientras que la ESRB le ha otorgado un Mature +17.

Junto a esto, la IARC siempre ha sido una organización restrictiva en cuanto a los juegos que llegan a Australia. A lo largo de los años, la organización se ha encargado de evitar que títulos como Hotline Miami 2, South Park: The Stick of Truth, y Saints Row 4 no estén disponibles en este país, debido al uso de drogas, alta violencia, o contenido sexual elevado.

De igual forma, esta no es la primera vez que la serie de Konami sufre de este destino, puesto que la versión original de Silent Hill: Homecoming no llegó a Australia debido a una escena de tortura. Eventualmente, esta entrega tuvo un lanzamiento en este país, pero con una edición censurada, algo que también podría suceder con Silent Hill f en un futuro.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con este juego. En temas relacionados, filtran la fecha de lanzamiento de Silent Hill f. De igual forma, así sería el combate en este juego.

Nota del Autor:

Una cosa es evitar que cierto público tenga acceso a un juego que claramente podría afectar por temas de violencia o contenido sexual, y otra es simplemente bloquear el lanzamiento de un título por estas razones. Australia y países como Alemania deberían de ser tan estrictos con el tipo de contenido que les llega.

Vía: Eurogamer