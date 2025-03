Los demos son perfectos para experimentar algún juego sin comprometerse a gastar dinero. Aunque esta práctica ya no es tan común como lo fue en generaciones pasadas, aún hay estudios que están dispuestos a dar un pequeño vistazo de su trabajo sin algún costo. De esta forma, siete nuevos demos han llegado a la PlayStation Store, los cuales puedes probar sin la necesidad de PS Plus.

En estos momentos, siete nuevos demos ya están disponibles en la PlayStation Store, y puedes acceder a ellos sin pagar por una suscripción. Estos son:

Antro

Fantasy Beauties Premium Edition

Pipistrello and the Cursed Yoyo

Very Bad Dreams.

Karma: The Dark World

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

3D Don’t Die Mr. Robot

La mayoría de estos juegos están camino a nuestras manos, aunque Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land llega al mercado el día de hoy. De esta forma, todos los usuarios del PlayStation 4 y PlayStation 5 no solo tendrán la oportunidad de disfrutar de estas experiencias, sino que podrán hacerlo sin gastar un solo centavo.

Es importante mencionar que aquellos con una suscripción a PlayStation Plus en las categorías de Premium y Extra también pueden acceder a ciertos demos, los cuales nos permiten disfrutar de las primeras horas de títulos como Horizon Forbidden West. En temas relacionados, PlayStation lanza oferta de sus diferentes hardwares. De igual forma, Ken Kutaragi tiene un Nintendo PlayStation.

Nota del Autor:

Los demos son muy importantes. Esta es una práctica que, por lo general, logra beneficiar a todos los involucrados. Esto lleva un juego a más personas, y el público tiene la oportunidad de ver si algo vale su dinero o no.

Vía: Vandal