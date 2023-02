Shinjji Mikami abandona Tango Gameworks

La industria está en constante movimiento, y el día de hoy se ha dado a conocer que Shinji Mikami, creador de Resident Evil y director de su propio estudio, ha decidido abandonar Tango Gameworks en los próximos meses. Por el momento se desconoce qué sucederá con el amado desarrollador una vez que deje de trabajar con este equipo.

Por medio de un correo para todos los trabajadores del estudio, Todd Vaughn, vicepresidente sénior de desarrollo en Bethesda, confirmó la salida de Mikami de Tango Gameworks en los próximos meses, deseándole lo mejor en su futuro laboral. Esto fue lo que comentó:

“Les escribo hoy para informarle que el director del estudio, Shinji Mikami, ha decidido dejar Tango Gameworks en los próximos meses. Mikami-san ha sido un líder creativo y mentor de apoyo para los jóvenes desarrolladores en Tango durante 12 años a través de trabajar en la franquicia Evil Within, Ghostwire: Tokyo y, por supuesto, Hi-Fi Rush”.

Eventualmente, la cuenta oficial de Bethesda dio a conocer esta información al público por medio de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter, agradeciéndole por su trabajo en series como Ghostwire: Tokyo, The Evil Within y, claro, Hi-Fi Rush.

“Podemos confirmar que Shinji Mikami ha decidido abandonar Tango Gameworks en los próximos meses. Le agradecemos por su trabajo como líder creativo, y el soporte como mentor para los jóvenes desarrolladores en las series de The Evil Within, Ghostwire: Tokyo y, por su puesto, Hi-Fi Rush. Le deseamos a Mikami-san lo mejor en su futuro y estamos emocionados por el futuro de los talentosos desarrolladores en Tango”.

La carrera de Mikami abarca 33 años, y se le atribuye la creación del Resident Evil original y el trabajo en numerosos juegos dentro de la franquicia hasta la cuarta entrega. A lo largo de los años, también trabajó en otros títulos notables como Dino Crisis, Viewtiful Joe, God Hand y Vanquish.

A principios de 2010, Mikami fundó Tango Gameworks, estudio que fue adquirido por ZeniMax Media ese mismo año. Fue aquí en donde nos entregó The Evil Within en 2014, y la secuela The Evil Within 2 tres años después, en 2017. Recientemente, el desarrollador tomó el papel de productor ejecutivo en Ghostwire: Tokyo, así como Hi-Fi Rush.

Esperemos pronto conocer más sobre el futuro de Shinji Mikami, el cual seguramente será interesante. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Hi-Fi Rush aquí. De igual forma, Mikami asegura que la nube matará a las consolas.

Nota del Editor.

Espero que Mikami logre encontrar el lugar perfecto para que su mente creativa logre crecer aún más. Aunque su salida de Tango Gameworks parece ser un golpe para el estudio, proyectos como Hi-Fi Rush y Ghostwire: Tokyo han demostrado que hay talento en este estudio capaz de tomar el mando.

Vía: Bethesda.