Shaggy Ultra Instinto por fin es canon

En 2019, los memes de Shaggy Ultra Instinto dominaron el internet y no había forma de escaparse. Con el paso del tiempo, estos chistes disminuyeron para darle pie a otros. Sin embargo, el día de hoy, 31 de agosto de 2021, esta broma parece que se ha vuelto canon.

Como parte de Mortal Kombat Legends: Battle for the Realms, película animada que se estrena el día de hoy, Warner Bros. decidió rendirle homenaje al meme Shaggy Ultra Instinto en una pequeña sección en donde podemos ver cómo el miembro de la pandilla del misterio es capaz de regresar a Scorpion al infierno.

Esta no es la primera vez que Warner Bros. decide hacer algo similar. Cuando Space Jam: A New Legacy se estrenó, muchos se sorprendieron al ver que Big Chungus se hizo una realidad. Si bien la pregunta de si Shaggy puede vencer a Goku aún no está resuelta de forma oficial, es agradable ver que los chistes de los fans sean reconocidos a un gran nivel.

En temas relacionados, se ha revelado exactamente cuándo se llevará a cabo el DC FanDome de este año.

Vía: Warner Bros.