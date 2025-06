Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube

Una interrupción significativa en los servicios Cloud de la empresa, causó hoy problemas a nivel mundial, afectando a empresas como OpenAI, Shopify y Cloudflare. La falla comenzó alrededor de las 10:51 a.m. (hora del Pacífico), según el panel de estado de Google, y provocó cortes en al menos 13 de sus servicios en la nube, impactando operaciones en Estados Unidos, Europa y Asia.

La compañía informó que los ingenieros continúan trabajando para resolver la situación, aunque no ofreció una estimación de cuándo se restablecerán completamente los servicios. OpenAI confirmó problemas relacionados con el inicio de sesión en su plataforma, mientras que Shopify también reconoció impactos en sus operaciones. La situación fue lo suficientemente amplia como para que el sitio Downdetector registrara más de 13,000 reportes de usuarios afectados durante el pico del incidente.

Este problema representa un golpe para Google en su esfuerzo por competir con Amazon Web Services y Microsoft Azure, líderes en el sector de infraestructura en la nube. La división Cloud, a cargo de Thomas Kurian, ha sido una de las más dinámicas para Alphabet, especialmente impulsada por la creciente demanda de soluciones de inteligencia artificial.

A pesar de que también se reportaron posibles interrupciones en AWS y Cloudflare, ambas compañías aclararon que sus servicios principales continuaron operando sin contratiempos. Cloudflare, sin embargo, reconoció que algunos de sus clientes que dependen de Google Cloud sí experimentaron fallos, lo que contribuyó a una caída del 5% en sus acciones ese día. Y ahora toca conocer, si hay repercusiones monetarias pronto.

Vía: CNBC

Nota del autor: Menos mal que no fueron los servicios principales, sino los que no se usan tanto en comparación al drive o el correo. Por lo que en mi caso, no me afectó.