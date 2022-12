Serie de The Last of Us reducirá la acción en comparación al juego

Por mucho, una de las series que más se están esperando para la plataforma de HBO Max es la de The Last of Us, misma que adaptará los acontecimientos del videojuego de 2013 pero con algunos toques algo diferentes. Y si bien no se han dado a conocer los cambios de forma concreta, parece que ya se sabe de algunos detalles concretos que tal vez gusten o no.

Concretamente, se menciona que la reducción de violencia estará presente para que el terror sea más inmersivo, dado que en el juego al ver tantas cosas explícitas de manera constante puede hacer que el jugador pierda algo del elemento sorpresa. Esto lo declaró el propio colaborador, Neil Druckmann, quien se está encargando de la supervisión de la serie y de algunos elementos del guión.

Esto es lo que comentó a la revista SFX:

Necesitábamos cierta cantidad de acción, o violencia, que podíamos usar para mecánicas para que pudieras conectar con Joel y entrar en un estado de avance. Entonces tú realmente sientes que estás conectado con este avatar en la pantalla y estás viendo el mundo a través de sus ojos. Pero eso no existe en un medio pasivo. Una de las cosas que me encantó escuchar de el co creador Craig Mazin y HBO muy al inicio del proyecto fue, ‘Saquemos toda la violencia excepto la que sea muy esencial’. Eso permitió que tuviera un impacto todavía mayor que en el juego, porque cuando te resistes a enseñar la amenaza y ves la reacción de las personas, eso lo hace más aterrador. Y cuando revelamos a los infectados y a los Chasqueadores, puedes ver qué hizo caer a la humanidad y por qué todos están tan asustados.

Recuerda que la serie se estrena el próximo 15 de enero en HBO Max.

Vía: Gamesradar

Nota del editor: Siento que este tipo de decisiones son buenas, después de todo tener violencia cada segundo en una película o serie le quita la emoción que el espectador puede percibir. Estoy bastante emocionado por lo que nos van a ofrecer dentro de algunas semanas más en la plataforma.