Pese a sus controversias, Hogwarts Legacy tuvo una recepción generalmente positiva, por lo que no debería ser una gran sorpresa escuchar que Warner Bros. ya estaría trabajando en una serie inspirada en el juego de Avalanche Software para HBO Max.

De acuerdo con Giant Freakin Robot, el proyecto de Warner Bros. se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, por lo que actualmente no hay muchos detalles claros. Debido a que se habla sobre una adaptación de Hogwarts Legacy, el sitio ha mencionado que la historia se llevaría a cabo en los años 1800, previo a los eventos de Harry Potter y Fantastic Beast.

Sin embargo, por el momento se desconoce si veríamos una adaptación sumamente fiel al trabajo original, como The Last of Us, o simplemente se usaría la premisa como punto de partida para explorar nuevos territorios en el mundo mágico. De igual forma, se desconoce si J.K. Rowling está involucrada en el proceso creativo, pero considerando sus controversias, es muy probable que este no sea el caso.

Solo nos queda esperar y ver qué sucederá en un futuro. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Hogwarts Legacy aquí. De igual forma, ¿este juego tendrá DLC?

Nota del Editor:

The Last of Us ha demostrado que las adaptaciones a los videojuegos pueden funcionar muy bien como series en donde veamos tanto material original, como los eventos que todos amamos de este tipo de historias.

Vía: Giant Freakin Robot