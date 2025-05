Senua’s Saga: Hellblade II llegará al PlayStation 5

Ha pasado un año desde el lanzamiento de Senua’s Saga: Hellblade II en Xbox Series X|S y PC, y para celebrar este aniversario, Ninja Theory ha confirmado que esta entrega llegará al PlayStation 5 este mismo año. Lo mejor de todo, es que veremos una serie de mejoras que estarán disponibles en todas las plataformas de manera gratuita.

Por medio de un nuevo video, Ninja Theory ha confirmado que Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced Edition estará disponible en PlayStation 5 en algún punto del verano de este año. Lamentablemente, el estudio no reveló exactamente cuándo es que este título llegará a la consola de Sony. De igual forma, se desconoce qué mejoras nos ofrecerá esta versión. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Today on the one year anniversary of the release of Senua’s Saga: Hellblade II, we have a special update for you on the game. pic.twitter.com/vox1KqVE9f

— Ninja Theory (@NinjaTheory) May 21, 2025