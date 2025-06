SEGA regala nueve juegos clásicos en iOS y Android

Al igual que otras compañías, SEGA llevó algunos de sus títulos clásicos a dispositivos hace un tiempo. Esto significa que los usuarios de iOS y Android han tenido a su disponibilidad juegos como Sonic CD y Crazy Taxi. Ahora, se ha revelado que nueve experiencias de SEGA están disponibles de forma gratuita en estas tiendas digitales, pero solo por tiempo limitado.

De manera sorpresiva, SEGA ha revelado que tiene pensado retirar nueve juegos de la App Store y Google Play Store en un futuro. Sin embargo, antes de que esto suceda, la compañía ha decidido regalar estos títulos para todos los interesados. Estamos hablando de:

Crazy Taxi Classic

Golden Axe Classics

Shining Force Classics

Sonic CD Classic

Sonic the Hedgehog 4 Episode II

Streets of Rage Classic

Streets of Rage 2 Classic

Super Monkey Ball: Sakura

Virtua Tennis Challenge

Si bien por el momento se desconoce exactamente cuándo es que estos títulos serán retirados de las tiendas de iOS y Android, esto no significa que los juegos dejarán de funcionar en un futuro. Si descargas algunas de estas experiencias, aún podrás disfrutar de ellas, siempre y cuando las tengas descargadas, el único punto negativo es que ya no podrás acceder a los servidores.

Actualmente, no hay una razón por la cual SEGA ha tomado esta decisión. Sin embargo, con planes de darle nueva a sus series clásicas, es probable que la compañía no quiera confundir al público, por lo que han decidido no renovar los documentos necesarios para que estas experiencias estén disponibles en iOS y Android.

Recuerda, solo tienes un par de días para descargar estos nueve juegos en la App Store y la Google Play Store. En temas relacionados, SEGA y Universal están trabajando en una película de Outrun. De igual forma, SEGA nos presenta Stranger Than Heaven.

Nota del Autor:

Tal vez esta no sea la plataforma predilecta de muchos, pero estos siguen siendo fantásticos juegos que todos deben de experimentar. Si bien muchas de estas experiencias están disponibles el día de hoy por medio de colecciones, servicios de suscripción y la retrocompatibilidad de Xbox, ya no puedo esperar para nuevas entregas en estas franquicias.

Vía: Eurogamer