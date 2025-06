SEGA nos presenta Stranger Than Heaven

Durante el Summer Game Fest 2025, SEGA reveló con un tráiler el título oficial del misterioso Project Century, anunciado previamente en The Game Awards 2024. El juego se llama finalmente Stranger Than Heaven y está siendo desarrollado por Ryu Ga Gotoku Studio, responsables de franquicias icónicas como Yakuza, Like a Dragon y Virtua Fighter.

Aquí lo puedes ver:

Aunque aún se desconocen muchos detalles sobre su jugabilidad o ambientación, el tráiler dejó entrever un tono cinematográfico cargado de acción y drama, algo característico del estudio. La presentación generó altas expectativas entre los fanáticos del estudio japonés, que celebran esta nueva propuesta completamente original dentro del catálogo de SEGA.

Vía: SGF