SEGA llevará a cabo una presentación especial por el 30 aniversario de Sonic esta semana

Como seguramente ya lo saben, este año se cumplen 30 años del lanzamiento de Sonic the Hedgehog en el Genesis. De esta forma, SEGA tiene un par de anuncios planeados para esta celebración. Ahora, hace unos momentos se reveló que en unos días se llevará a cabo una presentación especial enfocada en revelar algunos de los proyectos el erizo que están en desarrollo.

De acuerdo con la cuenta oficial de Sonic en Twitter, el próximo 27 de mayo a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo una presentación especial, en donde tendremos el “primer vistazo a algunos de los proyectos, asociaciones y eventos” para celebrar el 30 aniversario de este personaje.

Did someone say news?

Tune in at 9am PT on 5/27 for a first look at some of the projects, partnerships, and events for our #Sonic30th celebration! pic.twitter.com/rd4RpyVWFj

