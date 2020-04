SEGA ha pospuesto sus anuncios de SXSW una vez más

Después de que SXSW fue cancelado a causa del COVID-19, SEGA comentó que los anuncios que tenían planeados para este evento, eventualmente los harían durante este mes. Sin embargo, la cuenta oficial de Sonic ha revelado que una vez más sus anuncios de SXSW se retrasarán.

Las preocupaciones por la salud fueron citadas como la razón principal para retrasar una vez más estos anuncios. Usualmente, SEGA ha utilizado el espacio que proporciona SXSW para revelar algo relacionado con un nuevo juego de Sonic. Este fue el comentario que se emitió:

Hi everyone – we know delays are way past not cool. But with the world in its current state, and to keep our teams safe, we need to wait to show you our SXSW content until things have settled.

Thanks for your patience, and we'll let you know as soon as we have a date to share!

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) April 15, 2020