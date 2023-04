Secuela de una IP de Microsoft podría tardar década en desarrollarse

En estos días parece que el trato de Microsoft para comprar Activision Blizzard ha estado más en silencio, aunque eso no hace que se sigan explorando algunos archivos por parte de los reguladores para tener una respuesta más clara. Y ahora, se han encontrado con la declaración de cierta secuela de Xbox que tardaría mucho tiempo en ser creada.

Debido a una demanda reciente que se hizo por parte de usuarios para que este proceso de compra no se cierre, Stephen Totilo, reportero conocido de los medios, pudo tener acceso a los archivos mencionados donde se pueden ver algunos rayones negros. Pero entre lo que está legible se aprecia que hay una secuela de cierta IP, pero que les tomaría 10 años desarrollarla.

Most intriguing redactions from last week's amended complaint in the gamer lawsuit agains the Microsoft-Activision deal:

– A Microsoft franchise sequel on a possible 10-year dev cycle

– A presumably detailed explanation of something bad from May 2022 (Redfall/Starfield delay?) pic.twitter.com/OJETHAy8MM

— Stephen Totilo (@stephentotilo) April 20, 2023