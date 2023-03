Se revelan cuántos jugadores se pasarían a Xbox por Call of Duty

Durante los últimos meses el tema más latente dentro de la industria de los videojuegos es el de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, dado que por ahora los organismos reguladores no están del todo convencidos de aprobar la transacción. Y claro, el tema central dentro de todo esto sigue siendo la franquicia de shooters, Call of Duty.

Ante esto, los dueños de Xbox han aclarado que quieren seguir trayendo dicha experiencia a todas las plataformas, incluso revelando en una encuesta que solo el 15% de los usuarios de COD en PlayStation se pasarían a Microsoft por dicho juego. Sin embargo, hay resultados bastante distintos con el medio Axios, quienes mencionan que se trata de un 3%.

Vale la pena mencionar, que este último resultado puede estar a discusión, dado que se está hablando del total de jugadores en PlayStation, no solo los que se dedican a tener a Call of Duty como su título principal. Entonces, los resultados recopilados por Microsoft podrían acercarse a ese porcentaje comentado del 15 que se mencionó en un inicio.

Por ahora queda saber lo que la Unión Europea tiene como veredicto final para la transacción, dado que retrasaron su decisión para el próximo 15 de abril del año en curso. De hecho, hace no mucho le mencionaron a Microsoft que podría cerrar el trato si venden Call of Duty, algo que no aceptaron, dado que es algo que podría ser viable.

vía: Axios

Nota del editor: Es un número bastante bajo de usuarios que realmente se pasarían a las plataformas de Xbox, y eso podría jugar en favor de Microsoft, dado que mantendrían la promesa de seguir llevando los juegos a PlayStation, y por ende, le aceptarían la compra.