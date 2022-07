Se revela por qué Batman no usa armas de fuego

A lo largo de su extenso historial, Batman ha usado cientos de artilugios para pelear contra sus enemigos. Desde sus puños, pasando por boomerangs en forma de murciélago, hasta algún spray capaz de derrotar tiburones. Sin embargo, casi nunca lo vemos portando una pistola. Si bien siempre ha quedado claro que el Caballero de la Noche no usa este tipo de armas, un reciente cómic por fin nos da una razón clara de esta decisión.

En el sexto cómic de Batman: The Knight, serie creada por Chip Zdarsky, reconocido por su trabajo en Daredevil y Howard the Duck, podemos ver un poco de la historia de esta interpretación de Batman. Después del asesinato de sus padres, Bruce comienza a entrar bajo la tutela de Luka Jungo, también conocido como The Swiss Mark, y es aquí en donde se revelan las principales razones por las cuales Batman no usa armas.

La primera de estas, es que su maestro detesta las armas, y solo entró a Bruce a Anton, un amigo del millonario, para defender a los indefensos. La misión de Jungo es desarmar al mundo, tarea que le hereda a Batman. Por si esto no fuera poco, nuestro protagonista ha señalado que “es muy fácil”, lo cual no solo refiere a lo sencillo que es apretar un gatillo, sino que también volvería a Batman en un héroe que no está interesado en mejorar su combate cuerpo a cuerpo y habilidades mentales.

Por si esto no fuera poco, el trauma de ver a sus padres morir se repite una vez cuando Anton le dispara a Jungo en un altercado en el cómic. De esta forma, queda clara la razón por la cual Batman simplemente no desea hacer uso de las armas de fuego tradicionales. Claro, a lo largo de la historia hemos visto un par de excepciones, como en el primer capítulo de Batman Beyond, aunque el héroe se arrepiente inmediatamente después de disparar.

