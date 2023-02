Se revela la duración de la película de Super Mario

Este año será importante para los fanáticos de Nintendo, se debe a que dentro de un par de meses más llegará a las consolas The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, juego que nos ha cautivado con un nuevo tráiler. Por su parte, en el lado de cine va a llegar Super Mario Bros. La Película, la cual está en desarrollo actualmente por Illumination Studios.

Desde hace un par de meses se han lanzado algunos avances de la misma, incluso pequeños teasers que nos muestran nuevos personajes, incluyendo un comercial bastante simpático que recuerda a la serie de los años 90’s. Y ahora con tanta expectación, se ha confirmado la duración que tendrá el filme, tiempo que no es ni muy largo pero tampoco corto.

La información llega por cortesía de de la Oficina de Clasificación de Películas de Irlanda, quienes afirman que la película va a durar alrededor de 1 hora con 32 minutos, eso posiblemente incluyendo los créditos finales. Esto es muy normal para las cintas de animación, pues se busca tener toda la atención posible por parte del público infantil.

Este será el primer gran regreso de la franquicia después de mucho tiempo de ausencia en el cine, dado que el live action de hace unos años presentó un fracaso en entradas y también en crítica. Incluso, sus propios actores se quejaron después de haber interpretado a los personajes, opinión que se mantuvo así por muchos años en el tiempo.

Recuerda que la película se estrena el 6 de abril.

Vía: Comicbook

Nota del editor: No es novedad que vaya a durar tan poco tiempo, después de todo es una cinta dirigida al público infantil. Solo queda esperar poco más de un mes para disfrutar de esta animación.