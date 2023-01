Se reportan fallas en los servidores de Microsoft

Tal parece que la mañana del día de hoy no ha sido tan efectiva como muchos esperaban. Desde hace un par de horas se han reportado una serie de fallas con los servidores de Microsoft, afectando así a servicios como Microsoft Team, Office y otras plataformas esenciales de la compañía.

Si bien la compañía ya está trabajando para ofrecer una solución, estos problemas en los servidores han entorpecido la vida laboral en diversos países. De esta forma, Microsoft Teams, Outlook, e incluso los servicios online de Office, Skype, OneDrive y Xbox Live han presentado fallas desde hace varias horas. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

We've identified a potential networking issue and are reviewing telemetry to determine the next troubleshooting steps. You can find additional information on our status page at https://t.co/pZt32fOafR or on SHD under MO502273.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 25, 2023