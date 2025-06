Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0

Estamos ante la temporada de verano en el cine, y por ende muchos títulos están lanzando de manera constante, y para finales de este junio estará llegando MEGAN 2.0, secuela de aquella producción que nos presentó una muñeca que usa la IA, y que no está de más decir, pierde el control por lo que debió ser vencida. Y para celebrar su próximo retorno a las salas, se está lanzando un nuevo avance que gustará a todos los públicos.

El tráiler muestra enfrentamientos letales y un nuevo robot asesino. La secuela, dirigida nuevamente por Gerard Johnstone y escrita por Akela Cooper, promete subir la apuesta con respecto a la cinta original, presentando una historia aún más frenética y violenta.

En esta entrega, M3GAN regresa con su mezcla de ternura y brutalidad, pero se enfrenta a una amenaza aún mayor: Amelia, una muñeca militarizada interpretada por Ivanna Sakhno. El tráiler muestra a Amelia causando estragos con un conteo de víctimas que supera en segundos el historial mortal de su rival. Aun así, la protagonista también tiene nuevos recursos, incluyendo un traje blindado para Gemma (Allison Williams).

Aquí lo puedes ver:

El avance confirma el regreso de los personajes principales: Gemma y su sobrina Cady (Violet McGraw), quienes nuevamente quedan atrapadas en medio del caos. M3GAN, con la voz de Jenna Davis y físicamente interpretada por Amie Donald, está dispuesta a protegerlas a toda costa, aunque eso signifique volver a su modo más letal. Amelia, por su parte, buscará eliminar a todos los involucrados en su creación, situando a Gemma como su blanco principal.

El elenco se completa con Brian Jordan Alvarez, Aristotle Athari, Timm Sharp, Jemaine Clement y Jen Van Epps, quienes se suman a una historia que claramente se inspira en clásicos como Terminator 2. Con un tono irónico y visualmente exagerado, M3GAN 2.0 busca consolidarse como una de las propuestas más entretenidas y sangrientas del verano.

Estrena el 27 de junio.

Vía: Collider

Nota del autor: No he visto la primera cinta, pero la verdad no me llama la atención. Ojalá los fans disfruten de la prometedora secuela.