Se ha revelado quién interpretará a Alan Scott en la serie de Green Lantern

Después del fracaso de la película de Green Lantern en 2011, DC y Warner Bros. apenas y tocarán a este personaje en el DCEU. Sin embargo, parece que los productores por fin están listos para darle una nueva oportunidad a este héroe, ya que una serie protagonizada por varias Linternas ya está en desarrollo. De esta forma, el día de hoy se ha confirmado al actor que interpretará a Alan Scott, a quien se le conoce como “el primer Linterna Verde”.

Por medio de su cuenta de Instagram, el actor Jeremy Irvine, a quien tal vez reconozcas por su participación en Mamma Mia! Here We Go Again, reveló que él será el encargado de darle vida a Alan Scott en la serie de Green Lantern. Irvine se une a Wittrock, quien interpretará a Guy Gardner.

Para aquellos que no lo conozcan, a continuación pueden ver una foto de Jeremy Irvine.

De igual forma, se ha confirmado que esta serie contará con la participación de los personajes de Jessica Cruz, Simon Baz y Kilowog, con Thaal Siniestro como el antagonista. Aunque por el momento no hay una fecha de estreno, la producción ya está en marcha, y se ha revelado que la primera temporada estará conformada por 10 episodios.

Vía: Jeremy Irvine