Se filtran los primeros detalles del PlayStation 6

Ahora que aparecen detalles cada vez más específicos acerca del sucesor de la Nintendo Switch, parece que el resto de los competidores comienzan a despertar y no se quieren quedar atrás. Es el turno de Sony y la información que comienza a plagar la red acerca del próximo heredero del legado de una de las marcas más importantes para la compañía: el PlayStation 6.

El PS6 aún parece estar lejos, pero los primeros detalles de su desarrollo podrían haber sido revelados en términos de su arquitectura.

En este momento parece que por fin el PS5 comienza a despegar dejando atrás todos los problemas de dentición que tuvo la consola de Sony debido a la falta de componentes en un principio. Sin embargo, desde la compañía japonesa confirmaron hace algún tiempo que tan pronto como se produce el lanzamiento de una nueva generación, ya están pensando en la siguiente y, en este sentido, uno de los primeros detalles de PS6 podría haber sido revelado.

El rumor viene de la cuenta de Twitter PS6Countdown, que asegura que el arquitecto principal de PS4 y PS5, Mark Cerny, ya estaría trabajando en el concepto de PS6, la próxima consola bajo la firma de Sony. Por supuesto, esto es solo un rumor y tendrá que ser tomado como tal hasta que se reciba más información al respecto. Por el momento, es temprano para que la compañía japonesa hable sobre cómo será su próximo sistema, pero es evidente que ya están trabajando en su desarrollo debido a las declaraciones hechas por los responsables en ocasiones anteriores.

RUMOR: Mark Cerny is working very hard on developing the future of the PlayStation Brand which is very likely to be the #PS6 #PlayStation6 more information to be shared in the years ahead pic.twitter.com/DlmTAQGvvP

— PS6 (@PS6Countdown) February 21, 2022