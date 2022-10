Se filtran los juegos gratis de Amazon Prime Gaming para noviembre

Estamos a muy pocos días de pisar el mes de noviembre, por lo que las compañías de videojuegos ya deberían estar revelando los videojuegos que van a estar ofreciendo a los usuarios con servicios de suscripción. Y ahora, se revelan los juegos que estarían llegando a la plataforma de Amazon Prime Gaming, esto de una forma no 100% oficial.

La información viene ni más ni menos que de la página conocida como Dealabs, una web de Francia que se dedica a dar a conocer los videojuegos que llegan a diferentes servicios en línea, sobre todo en el tema de videojuegos. Y si bien la lista no es del todo sorprendente, aún así hay juegos que seguro los amantes de los shooters van a querer jugar.

Aquí la lista oficial con los juegos:

– Fallout New Vegas: Ultimate Edition

– WRC 9: FIA World Rally Championship

– Last Day of June

– Indiana Jones and the Last Crusade

– Etherborn

– Whispering Willows

– Facility 47

Vale la pena mencionar, que estos juegos podrán descargarse siempre y cuando los usuarios tengan una suscripción activa de Amazon Prime, donde entre los beneficios se incluye la parte de Gaming. También hay que bajar la plataforma en PC para poder probarlos sin ningún tipo de problema.

Por ahora, Amazon no ha hecho oficial esta lista de juegos.

Vía: Dealabs