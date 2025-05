Se filtra el nuevo tráiler de Demon Slayer: Castillo Infinito

Este año será bastante importante para la franquicia de Demon Slayer, dado que se estará estrenando la esperada película de Castillo Infinito, la cual no es un proyecto menor, sino que es totalmente canon en dicho universo y se trata del final de la obra, la primera parte de tres. Con esto en mente, los fanáticos están buscando tener nuevos avances de la cinta, y parece que uno de ellos ya ha sido observado por algunos grupos de personas.

El esperado avance de la próxima entrega cinematográfica del popular anime, se ha filtrado desde los cines japoneses y ya circula en redes sociales. Aunque se trata de una grabación hecha con celular por asistentes al reestreno de Mugen Train, el teaser ha despertado gran expectación entre los seguidores de la saga.

La proyección del tráiler había sido anunciada oficialmente por los responsables de la serie para principios de este mes, como parte de una estrategia de promoción centrada en los fans más fieles. Sin embargo, la filtración ha adelantado el vistazo para el público global, que ahora puede tener una primera impresión de la nueva aventura protagonizada por Tanjiro y sus aliados.

Aquí lo puedes ver:

Demon Demon Slayer Infinity Castle Arc Movie 1 Trailer Leaked!

The Trailer was Showcased during the Revival Screening of the Mugen Train Movie, in Theaters. pic.twitter.com/MO61uq9G5I

— ᴍʀ ᴛʀᴏʟʟᴇʀ (@Mr_Troller20) May 9, 2025