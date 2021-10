ACTUALIZACIÓN: Después de esta filtración, Niantic ha salido a confirmar el nombre de este juego con un nuevo tráiler, el cual nos da un mejor vistazo a sus mecánicas de juego.

———————

Nota original: Por si no estabas enterado, Niantic, los creadores de Pokémon GO, también están trabajando en un nuevo juego de realidad aumentada de Pikmin. El proyecto en cuestión fue revelado a principios de este año, y desde ese entonces casi no hemos tenido detalles al respecto, pero eso ya cambió el día de hoy.

Este título será exclusivo de celulares, así que no esperes jugarlo en tu nuevo Nintendo Switch OLED (al menos por ahora), y esto significa que sus autores ya modificaron la aplicación en la versión Test Flight (beta) de iOS, revelando así que su nombre oficial será Pikmin Bloom.

Aparentemente, Nintendo está considerando lanzar este juego en algún punto de lo que resta del año, pero al menos por ahora, no han dicho nada al respecto. Considerando que solo faltan un par de meses para que se termine este 2021, suena como algo difícil que puedan cumplir esta meta, pero ya veremos.

Nota del editor: La verdad es que Pikmin ha sido una franquicia que se podría prestar bastante bien para un juego de realidad aumentada. Sabemos que Niantic tiene el talento para sacar adelante este proyecto, solo esperemos que el producto final termine por satisfacer a los fans.

Via: Twitter