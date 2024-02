Se filtra demo de Final Fantasy VII Rebirth

El día de hoy se llevará un State of Play enfocado por completo en Final Fantasy VII Rebirth. Durante este evento no solo tendremos la oportunidad de ver un poco más de la historia y gameplay, sino que una filtración ha revelado que un demo especial de este título estaría disponible hoy mismo.

Aquellos que entraron a la página de Final Fantasy VII Rebirth en la PlayStation Store el día de ayer, se encontraron con un tráiler completamente nuevo, en donde se menciona que un demo especial de este título estará disponible momentos después del State of Play que comenzará en unas horas. Esto fue un claro error, y el video fue eliminado una vez que se popularizó en redes sociales.

PSN confirms that a Final Fantasy VII Rebirth demo is coming tomorrow (says it's "out now" but I think the trailer was meant for tomorrow)

"…allowing you to step into the shoes of either Cloud or Sephiroth during the Nibelheim episode" pic.twitter.com/T9YbqGqQIN

— Wario64 (@Wario64) February 6, 2024