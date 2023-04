Se filtra control de Xbox edición Starfield

Se ha filtrado en línea un supuesto control temático de Starfield para Xbox Series X y Xbox Series S, el cual está circulando actualmente. Rápidamente medios y personas comenzaron a buscar más información al respecto, sin correr con la suerte de averiguar el precio y la fecha de lanzamiento.

Se comenzó a especular que lo más probable es que el periférico estuviera disponible el próximo 6 de septiembre, fecha de lanzamiento del juego y que tendría un precio similar a los controles de edición limitada inpirados en juegos anteriores de Xbox.

El control es de color blanco con detalles alrededor de los botones, palancas y el pad direccional y, en un principio, ni Xbox ni Bethesda ofrecieron comentarios acerca de este mando. Lamentablemente se pudo comprobar que no se trata de un control oficial para la consola de Microsoft. Sino de un trabajo de personalización, así que, aunque no está mal, no se trata de un producto oficial.

“Starfield es el primer nuevo universo en 25 años de Bethesda Game Studios, los galardonados creadores de The Elder Scrolls V: Skyrim y Fallout 4. En este juego de rol de próxima generación ambientado en las estrellas, crea cualquier personaje que quieras y explora con una libertad sin igual mientras te embarcas en un viaje épico para responder al mayor misterio de la humanidad. El año es 2330. La humanidad se ha aventurado más allá de nuestro sistema solar, estableciendo nuevos planetas y viviendo como un pueblo que viaja por el espacio. Desde humildes comienzos como minero espacial, te unirás a Constellation, el último grupo de exploradores espaciales que buscan artefactos raros en toda la galaxia, y navegarás por la vasta extensión de los Sistemas Asentados en el juego más grande y ambicioso de Bethesda Game Studios.”

Starfield está programado para lanzarse en todo el mundo el 6 de septiembre a través de Xbox Series S, Xbox Series X y PC. Cuando se lance, estará disponible a través de una compra estándar de $69.99 USD y a través de Xbox Game Pass.

Vía: Comicbook