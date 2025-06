Se filtra arte de un Batman Arkham cancelado

Para muchos es algo desalentador que desde el lejano 2016 no se ha tenido otra entrega de los juegos de Batman de la saga Arkham, los cuales fueron en su momento desarrollados por Rocksteady, empresa que en estos momentos no está muy bien parada por el lanzamiento de Suicide Squad: Kill the Justice League. Y ahora, está surgiendo información que será de interés para quienes deseaban seguir teniendo más aventuras con esta versión del vigilante de la noche.

Imágenes inéditas han revelado el arte conceptual de Proyecto Sabbath, la secuela cancelada de Arkham Knight, que habría sido protagonizada por Damian Wayne como el nuevo Caballero Oscuro. Las ilustraciones muestran a un Bruce Wayne canoso y barbudo, junto con diseños de personajes como Killer Croc y Huntress.

El juego estaba en desarrollo por WB Games Montreal, el estudio responsable de Batman: Arkham Origins, y planeaba mostrar a padre e hijo compartiendo el legado del personaje. Sin embargo, el proyecto fue cancelado en favor de Gotham Knights, título lanzado en 2022 sin la presencia de Bruce Wayne y con tibia recepción.

Aquí las puedes ver:

New concept art from WB Games Montréal's cancelled 2015 Damian Wayne game "Project Sabbath" has surfaced, shared by character artist Rodrigue Pralier. The pieces clearly show Damian, an older Bruce, Killer Croc, and Huntress. The style and character designs further support the… pic.twitter.com/aRwTD7caYE

— Batman Arkham Videos (@ArkhamVideos) June 22, 2025