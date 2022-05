Se dice que Xbox y Bethesda están trabajando en varios juegos de Disney

Algo que se sabe desde hace ya un tiempo, es que Bethesda se encuentra trabajando actualmente con una franquicia de Disney, Indiana Jones, el cuál está siendo desarrollado por MachineGames. Sin embargo, se menciona que esta colaboración no sería la única entre el ratón y Microsoft, pues estarían planeando más adaptaciones de la marca.

Joey McDermott, conocido como KourtsideKing en Twitter, compartió un rumor sobre los proyectos relacionados con Disney en proceso en Xbox y Bethesda. Su comentario se produjo en respuesta a una encuesta que preguntaba si la gente creía que la empresa matriz de Bethesda, ZeniMax, adquirió otras licencias de Disney que aún no conocemos.

McDermott respondió insistiendo en que se están trabajando en “múltiples” proyectos, aunque agregó que no estaba seguro de si estas tienen un orden.

Not sure what order they came in, but Xbox-Bethesda has multiple Disney-licensed projects in the works 🙂

— Joey McDermott (@KourtsideKing) May 9, 2022