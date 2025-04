Se detallan las técnicas nuevas de Mario Kart World

Mario Kart World, llega tendrá nuevas técnicas que redefinen la experiencia de conducción en la franquicia.Y que harán a los jugadores querer comprarse el juego de inmediato, ya que se despegan de lo visto en otras entregas y le dan ese toque de originalidad de cada software de la saga.

Una de las principales novedades es el salto cargado, que se activa al mantener presionado el botón de salto por algunos segundos. Esta maniobra otorga un impulso adicional en el aire, permitiendo alcanzar plataformas elevadas o evitar obstáculos de forma más estratégica, lo que añade una nueva capa de habilidad y precisión a cada competencia.

Otra incorporación destacada es la posibilidad de hacer grinding sobre tubos o cables, una técnica inspirada en juegos de skate o plataformas, con la que los jugadores pueden deslizarse y ganar velocidad mientras se elevan hacia rutas alternativas. A esto se suma la habilidad de rebotar en muros para conducir brevemente por sus superficies, algo que, aunque limitado en duración, puede ser clave para tomar atajos o esquivar peligros en pistas más complejas.

New techniques are making their debut in #MarioKartWorld!

With Charge Jump you can leap over obstacles, grind along power lines, and dodge attacks from rivals!

Charge Jump toward a wall to Wall Ride for a short period of time! pic.twitter.com/xuFqRsFDny

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 17, 2025