Se dan a conocer los 10 juegos mejor calificados de 2022

El año 2022 por fin ha finalizado desde hace algunos días, y obviamente no se pueden olvidar a los grandes videojuegos que se lanzaron a lo largo de los distintos 365 días, con muchos géneros por explorar. Y ahora, algunas páginas famosas de la industria están dando a conocer algunos tops, y en este caso se destaca el de los juegos mejor calificados.

La página How Long to Beat? ha compartido su lista que recopila las diferentes puntuaciones, y en ella se puede encontrar obviamente a los títulos grandes del año como Elden Ring, God of War y Xenoblade Chronicles 3. Aunque también sorprende que The Last of Us Part I haya logrado coronarse como el producto que mejores comentarios obtuvo.

Aquí la lista:

Highest Rated Games of 2022 pic.twitter.com/kSW9XNlnis — HowLongToBeat (@HowLongToBeat) January 6, 2023

1.- The Last of Us Part I

2.- Elden Ring

3.- God of War Ragnarok

4.- Xenoblade Chronicles 3

5.- Pentiment

6.- Neon White

7.- The Case of The Golden Idol

8.- Horizon Forbidden West

9.- Tinykin

10.- Return to Monkey Island

Recuerda que puedes checar nuestra lista de los 15 mejores juegos de 2022 aquí.

Vía: Twitter

Nota del editor: Sin duda son muy buenos juegos los de la lista, incluso hay algunos que merecían más reconocimiento como Return to Monkey Island. Muero de emoción por saber cuál será la lista de 2023.